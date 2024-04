Derk zoekt in Roemenië naar moeder van Ad

In RoemeniŽ gaat Derk Bolt op zoek naar de biologische moeder van Ad. Ze had destijds geen vast adres en geen inkomen.

Ad (30) is het achtste kind van zijn Roemeense moeder. Ze had volgens de adoptiepapieren geen vast adres en geen inkomen. Ze bracht daarom de kleine Ad naar haar minnaar, die ook niet voor hem kon zorgen. Ad kwam terecht in het kindertehuis en werd van daaruit geadopteerd door zijn Nederlandse ouders. Hij vraagt zich af of zijn moeder er nu beter aan toe is en of haar toenmalige minnaar misschien zijn vader is. Ad wordt in zijn zoektocht gesteund door zijn vrouw, die uit China geadopteerd is. Zij vindt het moeilijk dat zij geen enkele informatie heeft over haar ouders, maar gunt het Ad zeer dat hij zijn familie vindt.

'Spoorloos', woensdag 10 april om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.