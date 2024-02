Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en WNL Op Zondag met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

In 'WNL Op Zondag' ook aandacht voor de dood van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim

Zondagmorgen is Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim te gast bij Rick Nieman. Volgende week is het twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel, wat zijn de gevolgen voor de nationale defensie? Ook gaat de generaal in op de veiligheidsconferentie in München.

Hoogleraar Wim Voermans

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans schept orde in de chaos rond de formatie. Wordt het een minderheidskabinet met gedoogsteun of een breed extraparlementair kabinet met wisselende minderheden en een regieakkoord op hoofdlijnen? Professor Voermans ontwart de formatie-abacadabra.

Annabel Nanninga (JA21) en Laurens Dassen (Volt)

Zit de rechter teveel op de stoel van de politiek? Daarover gaan Annabel Nanninga van JA21 en Laurens Dassen van Volt in debat. Steeds luider klinkt in het parlement de kritiek dat belangenorganisaties via rechtszaken het beleid bepalen en niet het kabinet. Is dat terecht?



Fotograaf Eddy van Wessel

Fotograaf Eddy van Wessel reisde verschillende keren naar Oekraïne en maakte daar indringende fotoreportages. In 'WNL Op Zondag' vertelt hij over de verhalen achter deze foto’s. Het is komende week twee jaar geleden dat Rusland dat land binnenviel. Eerder won Eddy van Wessel de Zilveren Camera met zijn fotoserie uit Oekraïne.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 18 februari om 10.00 uur op NPO 1.