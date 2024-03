'Close Up: Romy en Alain - De eeuwige verloofden' maandag op NPO 2

Actrice Romy Schneider is al wereldberoemd wanneer zij in 1959 naar Frankrijk verhuist voor haar grote liefde, de onbekende Franse acteur Alain Delon.

In Frankrijk draaien de rollen zich om. Schneider moet professioneel helemaal opnieuw beginnen terwijl Delon in korte tijd uitgroeit tot een ster. In de documentaire hun stormachtige liefdesrelatie die uiteindelijk transformeert tot een levenslange vriendschap én een creatief partnerschap.

'Close Up: Romy en Alain - De eeuwige verloofden', dinsdag 12 maart om 22.40 uur bij AVROTROS op op NPO 2.