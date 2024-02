Bizarre voorwerpen en bijzondere reizigers in nieuw seizoen 'Border Security: Australië'

Een verdacht potje speculoospasta, een liegende Franse feestganger en een gevaarlijk juwelendoosje. De douaniers van 'Border Security: AustraliŽ' hebben weer hun handen vol aan de meest bijzondere voorwerpen, geheimzinnige reizigers en criminelen.

In dit nieuwe seizoen zie je onder meer een man met een duister verleden die beweert een toegewijde vader te zijn, maar er ontstaan twijfels als zijn verborgen achtergrond boven water komt. Daarnaast stuiten de douaniers op een geheim in een Chinese zeecontainer en openen ze een angstaanjagende koelkast uit Spanje. Verder grijpen ze hard in als een brutale poging wordt gedaan om cocaïne te smokkelen. Bereid je voor op weer een spannend seizoen vol onverwachte vondsten, duistere onthullingen en criminelen die de grens overgaan.

'Border Security: Australië', vanaf zondag 18 februari wekelijks om 19.00 uur bij Veronica.