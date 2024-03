BBB-Tweede Kamerlid Mona Keijzer bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Tweede Kamerlid van de BBB Mona Keijzer

Zondagmorgen is BBB-Kamerlid Mona Keijzer te gast bij Rick Nieman. Over asiel en migratie. Sinds deze week hebben derdelanders uit Oekraïne geen recht meer op bescherming en moeten zij Nederland verlaten. Hoe kan de politiek voorkomen dat deze groep in de illegaliteit belandt?

Vakbondsvoorzotter Reinier Castelein

Het kabinet is in het geheim bezig met een plan om chipbedrijf ASML in Nederland te houden. Tegelijkertijd breidt Boskalis het hoofdkantoor uit naar Abu Dhabi. Wat zijn de gevolgen voor de welvaart in Nederland als grote bedrijven naar het buitenland vertrekken? Reinier Castelein van vakbond De Unie reageert.

Journalist Frits Barend

Zondag opent het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam haar deuren. Frits Barend vertelt over zijn familiegeschiedenis en uit zijn zorgen over het antisemitisme in Nederland.

Professor Erik Scherder en presentator Nejifi Ramirez

Nederland is Europees kampioen zitten; het aantal Nederlanders met overgewicht blijft stijgen. Wat zijn de gevolgen van te weinig beweging voor het lichaam en brein? Daarover gaat de nieuwe aflevering van het programma 'WNL Stand van Nederland'. Professor Erik Scherder en presentatrice Nejifi Ramirez vertellen erover.

