'2Doc: A Storm Foretold' bij de VPRO

'A Storm Foretold' portretteert Donald Trumps spraakmakende voormalig campagne-adviseur Roger Stone. Een verbeten politieke extremist die als geen ander weet wat er leeft aan de extreme rechterkant van het Amerikaanse politieke spectrum.

De Deense regisseur Christoffer Guldbrandsen volgde Stone drie jaar lang en registreert feilloos hoe die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 veroorzaakte.

Met een enorme sigaar in zijn mondhoek, een drankje in zijn hand en een grote minachting voor zijn politieke tegenstanders is lobbyist en strateeg Roger Stone de geboren adviseur van Donald Trump. Zijn staat van dienst voor de Republikeinse Partij gaat terug tot president Nixon (van wie hij een tatoeage op zijn rug schijnt te hebben). De verbeten politieke extremist, probeert rücksichtslos macht en invloed te vergaren en krijgt last van venijnige zenuwtrekjes als de zaken niet naar wens gaan.

De Deense regisseur Christoffer Guldbrandsen (1971) heeft onbeperkt toegang tot de excentrieke Roger Stone. Een klassiek geval van op het juiste moment op de juiste plaats: Guldbrandsen begint in 2018 met filmen. Hij is erbij als Stone gearresteerd en veroordeeld wordt. Stone had tegen het Amerikaanse congres gelogen en een getuige bedreigd in het Mueller-onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Guldbrandsen is erbij als Trump belt en Stone de gevangenisstraf van ruim drie jaar kwijtscheldt. Hierna start Stone langzaam maar zeker zijn Stop the Steal campagne, waarin hij beweert dat niet Biden, maar Trump de verkiezingen van 2020 zou hebben gewonnen. Guldbrandsen is er ook bij als Stone te gast is bij de Infowars-show van complotdenker Alex Jones, en bij zijn eerste ontmoeting met Enrique Tarrio, leider van de extreemrechtse knokploeg The Proud Boys.

De complexe en fascinerende relatie tussen Guldbrandsen en Stone is openlijk onderdeel van de documentaire. Op een gegeven moment wordt de regisseur ‘ontslagen’ als Stone denkt dat hij een beter aanbod voor een documentaire heeft gekregen. Maar na een ingrijpende gebeurtenis in het leven van Guldbrandsen is hij toch weer welkom in het leven van Stone. Gulbrandsen houdt stilletjes stand en blijft filmen. De documentaire is ondertussen onderdeel geworden van het FBI-onderzoek naar de bestorming van het Capitool.

'2Doc: A Storm Foretold' (DK 90') , zondag 7 januari om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.