Welke carrièreswitch ondergaat Victor in 'Blind Gesprongen'?

Deze week maakt Nora Gharib in 'Blind Gesprongen' kennis met de allerlaatste kandidaat: de 28-jarige Victor uit Vinderhoute. Deze creatieve jongeman werkte acht jaar als drukker maar zijn leven nam een onverwachte wending toen hij de afgelopen twee jaar worstelde met een depressie, aangewakkerd door een gokverslaving.

'Voor je het weet verspeel je je winst en dan ben je je spaargeld aan het vergokken. Vervolgens gok je om je spaargeld terug te krijgen en dan zit je in de schulden en ben je aan het gokken om uit de schulden te geraken. Je bent zo gefocust op het terugkrijgen van geld om niet te hoeven vertellen dat je het kwijt bent geweest, dat je in de spiraal geraakt van duistere gedachten', vertelt Victor openhartig aan Nora. 'Ik heb het uitgerekend en heb rond de 100.000 euro verloren. Ik heb de bodem geraakt', klinkt het. Ondertussen gaat het beter met Victor en is hij klaar voor een nieuwe stap in zijn leven.

Tijdens een eerste kennismaking ontdekken experten Ann, Lize en Stijn wat Victor allemaal in zijn mars heeft. 'Ik heb twee jaar serieus hard gewerkt aan mezelf. Tijdens mijn therapie ben ik beginnen schilderen en tekenen. Het creatieve aspect wil ik graag terugzien in mijn werk', klinkt het. Welk nieuw carrièrepad hebben de experten voor Victor in gedachten?

Ondertussen staat bij Audric (uit Oostrozebeke) zijn eerste werkdag op het wijndomein op het programma. Audric maakt een vliegende start en kan eindelijk zijn eerste centen gaan verdienen, maar ervaart ook een eerste nadeel… Bij Sarah (uit Melle) staat een nieuwe test op het programma. Maar… tot haar verrassing neemt Nora haar mee naar haar nieuwe werkplek. Langzaam begint Sarah te ontdekken dat deze mensen haar nieuwe collega's zullen zijn.

'Blind Gesprongen', donderdag 21 maart om 21.50 uur bij VTM en op VTM GO.