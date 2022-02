'Thuis': week 7 (2022) - PREVIEW

Niet iedereen heeft plannen voor Valentijn en Frank lucht zijn hart bij Ilias. Tim wil orde op zaken stellen, Thilly krijgt verrassend nieuws en Frank... blijft Frank. Lowie staat versteld, Harry baalt en Chris heeft een klusje voor Sam. Peter is over zijn toeren. Waldek bezoekt Boowie, Silke wil haar lief voorstellen aan haar vader.

Maandag 14 februari 2022 - aflevering 5161

Het is Valentijn en tot grote verbazing van Silke hebben Tom en Dries geen plannen met hun vrouwen. Femke komt tot een besluit dat Kobe alleen maar positiever kan stemmen. Frank lucht zijn hart bij Ilias.

Dinsdag 15 februari 2022 - aflevering 5162

Karin heeft bloemen gekregen. Harry doet overduidelijk iets te hard zijn best. Thilly verneemt verrassend nieuws waar volgens haar miserie zal van komen. Hoe hard Simonne ook probeert Frank te veranderen, Frank is en blijft Frank.

Woensdag 16 februari 2022 - aflevering 5163

Tim wil orde op zaken stellen en ook Paulien neemt het heft in eigen handen. Joren moet Niels iets opbiechten. Frank hoopt op de steun van Dieter en Tim. Lowie staat versteld van de laatste zet van Christine.

Donderdag 17 februari 2022 - aflevering 5164

Harry baalt over hoe de date met Thilly en Zihame is verlopen. Viv voelt zich gesterkt door haar voorbereidend werk. Chris heeft een klusje voor Sam als ze geïnteresseerd is. Peter is helemaal over zijn toeren.

Vrijdag 18 februari 2022 - aflevering 5165

Lowie kan Paulien overtuigen om de sprong te wagen. Frank belooft zich koest te houden tot Ilias hem opnieuw aanspreekt. Waldek loopt langs bij Boowie. Silke wil haar lief voorstellen aan haar papa.

