Première komedieserie 'The King of Queens' bij Comedy Central

De populaire komedieserie 'The King of Queens' verschijnt voor het eerst op Comedy Central. Vanaf 5 februari is de serie elke maandag tot en met donderdag te zien om 23.00 uur.

De serie met Kevin James, Leah Remini en Jerry Stiller in de hoofdrol, volgt het leven van het stel Doug en Carrie, terwijl zij de dagelijkse uitdagingen van het leven en hun huwelijk trotseren.

De komedieserie 'The King of Queens' speelt zich af in Queens, New York, waar Doug Heffernan (Kevin James), zijn vrouw Carrie en de vurige secretaresse (Leah Remini) te maken hebben met een extra, veeleisend gezinslid in het Hefferman huishouden. Carries excentrieke vader, Arthur Spooner (Jerry Stiller), woont namelijk in hun kelder. Zijn constante aanwezigheid en vaak bizarre gedrag zorgen voor nog meer avontuur in hun dagelijks leven. Doug zoekt daarom vaak zijn toevlucht in de gelimiteerde tijd die hij heeft met Carrie, zijn beste vriend en collega Deacon (Victor Williams), vriend Spence (Patton Oswalt) en zijn neef Danny (Gary Valentine).