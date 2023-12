'Pano: Uitgezet wild' woensdag op VRT 1

De jacht in Vlaanderen is strikt gereglementeerd. Dieren kweken en uitzetten puur om er op te jagen is al meer dan dertig jaar verboden. En toch gebeurt het.

Niels Gys nodig ons uit in zijn tuin: 'Een dikke maand voor de start van het jachtseizoen, verschijnen ze en komen, tam als ze zijn, gewoon uit onze hand eten. Geen idee van waar ze komen, maar elk jaar duiken ze op, vanuit het niets.' Afgelopen herfst komen we op veel plekken waar we naast fazanten ook nog patrijzen en eenden zien, zo tam als kippen en we treffen voedertonnen aan in volle natuur.

Van waar komen deze dieren? 'Pano' onderzoekt: hoe makkelijk is het om in Vlaanderen jachtwild te kopen om uit te zetten? De meerderheid van de jagers doet niet mee aan dit soort van praktijken. We gaan mee jagen met Guy die het illegaal uitzetten van dieren zelfs streng veroordeelt: 'Je hebt jagen en schieten, dat zijn twee verschillende dingen.' Uitzonderlijk mogen de reporters mee met de natuurinspectie, die dit jaar al 6 jachtgebieden liet afsluiten vanwege het illegaal uitzetten van wild om op te schieten. De handhaving lijkt niet makkelijk: 'Je moet op heterdaad betrappen. Dus moet je op de juiste plaats op het juiste tijdstip zijn. Soms heb je maar 5 tot 10 minuten de tijd.' Het doet vermoeden dat de officiële cijfers, slechts het tipje van de ijsberg zijn. Een reportage van Vincent Verelst en Laura Niclaes

