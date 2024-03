Nieuwe twist in 'Het Onbekende': twee teams moeten samenwerken voor 10.000 euro

Wie zijn de geldschieters en wie laat het geld schieten? 'Het Onbekende' neemt maandagavond opnieuw een onverwachte wending.

'Vrienden van 'Het Onbekende', we staan hier samen. Eén ijzersterk team', kondigt spelverdeler Axel Daeseleire aan. Zowel Team Rood als Team Groen worden maandagavond geblinddoekt gedropt in een oude, verlaten schoenenfabriek in de op één na grootste stad van Bulgarije. Daar smelten ze samen tot één team. Alles wat ze verdienen of verliezen is voor de rekening van de groep. 'Het spel blijft verbazen. Als je denkt dat je het door hebt, dan wordt het weer overhoop gehaald', klinkt het bij Loïc. 'Je moet plots samenwerken met je rivalen, terwijl je elkaar eigenlijk één voor één wou uitschakelen', lacht Lotte. Er staat maar liefst 10.000 euro op het spel. Tenminste, als ze hun lot durven toevertrouwen aan één persoon, de juiste keuzes maken tussen bekend en onbekend en erin slagen om tegen de klok te ontsnappen uit de fabriek. En zoals altijd gaan alle keuzes gepaard met consequenties. Maar welke…?

Tijdens het tweede dilemma van de dag vliegen de kogels de kandidaten letterlijk om de oren. De kandidaten moeten in duo’s zo snel mogelijk een parcours afleggen door het bos en daarbij zo veel mogelijk geld proberen te verzamelen. Hun keuze voor bekend of onbekend bepaalt hoe ze het parcours moeten afleggen.

De samensmelting van de beide teams stelt de groepsdynamiek nog maar eens serieus op de proef. 'Team Rood heeft mij eruit gestemd na een complot. De noodzaak voor Team Groen om mij te leren kennen is niet groot', klinkt het bij Jo. Bij Bram zindert de eliminatie van zijn vriend Grieko, veroorzaakt door Davy, nog na: 'De manier waarop hij moest vertrekken vond ik sneu. De maskers vallen af, het spel is opnieuw begonnen.' Wanneer het einde van de aflevering nadert, belooft de eliminatie een ware rollercoaster van verrassingen te zijn. Van een onverwachte vrijstelling tot een stemming die muurvast loopt en Axel voor een ingrijpende beslissing stelt…

'Het Onbekende', maandag 25 maart om 20.40 uur bij VTM en nu al volledig op Streamz.