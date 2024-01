Moeder van vermoorde Luna ontmoet Hans Van Themsche: 'Voor mij zit nu een ander persoon'

In de laatste aflevering van de docureeks 'True Crime Belgium: Hans Van Themsche' ontmoeten Laurence, de moeder van de vermoorde Luna, en Hans Van Themsche, de moordenaar van Luna, elkaar in de gevangenis van Oudenaarde.

Het is niet de eerste keer dat ze met elkaar in gesprek gaan. In 2015 ontmoetten ze elkaar al dankzij een bemiddelingstraject. Toen gaf Laurence naar eigen zeggen 'een schop onder zijn kont' om nog iets te maken van zijn leven en niet bij de pakken te blijven zitten. Nu, acht jaar later, ontmoeten ze elkaar opnieuw.

Laurence maakte bij de eerste ontmoeting al duidelijk dat ze zich niet zal verzetten tegen een eventuele vervroegde vrijlating. In het tweede gesprek wordt dat alleen maar bevestigd en merkt ze op dat Hans wel degelijk veranderd is: 'Voor mij was je een jonge gast van 18 jaar met je gedachten helemaal overhoop. Nu zie ik u zo niet meer. Oké, het is gebeurd, maar voor mij zit nu een ander persoon.' Van Themsche zelf beseft maar al te goed wat hij fout heeft gedaan: 'Ik heb ongelooflijk veel spijt van wat ik jou heb aangedaan. Niet alleen u, maar iedereen die er op één of andere manier bij betrokken is.'

Zo'n ontmoeting tussen dader en slachtoffer is heel uniek en vergt veel voorbereiding via een bemiddelingstraject, vertelt Laurence: 'Het gesprek is volledig voorbereid door de bemiddelaarster. Zij heeft zowel gesprekken met Hans als met mij, dus er worden al heel wat vragen over en weer gebrieft. Er wordt continu gevraagd of het oké is.'

'True Crime Belgium: Hans Van Themsche', dinsdag 23 januari om 21.15 uur op Play4 en in de app van GoPlay.