Evelien krijgt een tweede kans in 'Het Onbekende'

De kandidaten in 'Het Onbekende' hebben er een paar stevige dagen opzitten met fysieke en mentale uitdagingen die veel van iedereen hebben geŽist.

Het eerste dilemma van de dag zal voor één iemand dan ook zeer welkom zijn. Elk team moet zijn grootste luxepaardje aanwijzen. Silvana uit Team Rood offert zich op en ook Davy uit Team Groen biedt zich aan als vrijwilliger. 'Het spel wordt vaak bepaald door het lot. Je moet durven spelen, dat is wat ik nu gedaan heb', klinkt het bij Davy. De twee ‘luxepaardjes’ krijgen een persoonlijk dilemma van spelverdeler Axel Daeseleire in de vorm van een verleidelijk aanbod. Silvana grijpt die kans met twee handen maar zet zich daardoor letterlijk buiten spel voor de rest van de dag en nacht. Haar keuze zorgt er ook voor dat Team Rood een speler te weinig heeft bij het volgende dilemma, al heeft Axel meteen een oplossing klaar: ‘Enter: Evelien’. 'Shit, Evelien is terug en zij ging samen met Marzena op mij stemmen. Mijn safe zone is weg', klinkt het bij Liz. 'Bye rust! Dat had ik niet zien aankomen', lacht Loïc.

Er worden steeds meer bondjes gesmeed en strategieën bepaald, maar Het Onbekende laat zich niet controleren. In een rechtstreeks duel nemen de twee teams het tegen elkaar op in een estafetterace langs en op de langste rivier van Bulgarije. Er staat veel op het spel, want het winnende team heeft het voorrecht om als eerste keuzes te maken bij de komende drie dilemma's. Het andere team krijgt automatisch de overgebleven optie op zijn bord. Kunnen de teamleden de extra druk aan of zullen ze bezwijken? 'We hebben al veel overwonnen, maar deze overwinning is echt cruciaal', verklaart Davy van Team Groen. Na een intense race wacht de teams in een miljoenen jaren oude grot een tweede, spectaculaire uitdaging. Wie durft het aan? In de eliminatieronde worden rekeningen vereffend en tactische keuzes gemaakt.

