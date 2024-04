Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Leo Ray is vooral bekend in IsraŽl en Litouwen en heeft veel prijzen gewonnen.

Zijn schilderijen zijn betoverend van karakter. In Museum de Fundatie is een schilderij te zien van de kunstenaar die inspiratie haalt uit zijn dromen. In het Dordrechts Museum neemt Willem Jan Hoogsteder twee schilderijen onder de loep, waarvan een schilderij gesigneerd is door maker Jan Stolker.

Verder komt er in het Nationaal Militair Museum Soest een zilveren tabakspot uit 1775 voorbij en een zittende Christus op een koude steen. Expert Jan Beekhuizen bekijkt dit beeldje in Museum Kranenburgh. Er zijn maar weinig beelden van een zittende Christus. 'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 28 april om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.