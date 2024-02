Erop of eronder voor de talenten in de laatste Blind Auditions van dit seizoen

De Blind Auditions van dit seizoen 'The Voice van Vlaanderen' zitten er bijna op! Zondag wordt het een laatste keer keuzes maken voor de coaches. Draaien ze of draaien ze niet?

- 'Je kan mij kennen van op TikTok, waar ik 85.000 volgers heb. Ik weet niet hoe', klinkt het bij de 19-jarige Lola (Drongen). 'Ik denk dat het door mijn zang komt en door mijn trap. De helft van mijn comments op TikTok gaan over mijn trap. Ik doe mee aan 'The Voice' om te zien of ik iets kan bereiken zonder mijn trap', lacht Lola. Ze zingt What About Us van Pink.

- Soraya (18, Oostende) deed in 2018 mee met 'The Voice Kids' en deed toen alle coaches draaien. Met een trotse mama als gevolg. 'Ik verwacht dat de lat nu hoger zal liggen. Bij 'The Voice Kids' had ik niet zo veel stress, nu is het tiendubbel meer', klinkt het. Maakt ze evenveel indruk met Toxic van Britney Spears?

- Michelle (26, Antwerpen) komt uit Duitsland, maar verhuisde in 2018 naar ons land voor de liefde. Ze houdt van het stevigere genre en brengt Down To The Bottom van Dorothy. 'Als ik op Graspop ben en ik zie die zangeressen op het podium, dan denk ik: amai, dat wil ik ook.'

- Wim (55, Sint-Denijs) is papa van 3 kinderen en papi van 4 kleinkinderen. Zijn kleinkinderen zijn zijn grootste supporters en komen hem aanmoedigen tijdens zijn auditie op Honesty van Billy Joel. 30 jaar na zijn overwinning in de Soundmixshow nog één keer knallen op een groot podium, dat is zijn missie. Slaagt hij in zijn opdracht?

- De 20-jarige Lotte (Aalst) staat elke dag in de fitness, de ideale uitlaatklep voor haar en haar vriend. Zondag staat ze niet in de fitness, maar wel voor het eerst op een podium voor publiek met haar auditie op Mariners Apartment Complex van Lana Del Rey.

- Fatimazohra (29, Merksem) verhuisde naar België voor de liefde. Ze heeft jaren gezongen, nummers uitgebracht en live opgetreden, maar stopte met muziek toen ze mama werd van een tweeling. Tot nu. Haar partner vond dat ze mee moest doen aan 'The Voice' en nu staat ze dus op het podium met Jealous van Labrinth.

- Het optreden van Finn (18, Zele) in 'The Voice' zal zijn eerste optreden ooit zijn. Volgens zijn papa is hij een zanger die nooit stopt met zingen. Hij leerde zichzelf alles aan en wil zich nu bewijzen met My Heart Again van FINNEAS.

- Remco (26, Schoten) komt zondag als laatste auditie doen. Zijn liefde voor voetbal deelt hij met zijn vader en ook hun passie voor André Hazes hebben de twee met elkaar gemeen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Remco op het podium staat met Waarom van… André Hazes. Daarmee hoopt hij vurig in team Koen te belanden.

'The Voice van Vlaanderen', zondag 25 februari om 20.00 uur bij VTM.