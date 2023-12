Eleven/DAZN lanceert tijdens Clasico RSC Anderlecht - Standard de Liège de 'tactical feed'

Standard wil zondag in het Lotto Park – op het veld - sportieve revanche nemen voor de bekeruitschakeling tegen Anderlecht. Carl Hoefkens broedt op een nieuw tactisch plan.

Maar hoe ziet dat eruit en wat zet Brian Riemer daar tegenover? Wie de Clasico van zondag op een andere, meer analytische manier wil bekijken, stemt best af op het tactical-feed programma van Eleven/DAZN. Kruip mee in het hoofd van Hoefkens en Riemer en bekijk de wedstrijd als een expert.

Eleven/DAZN blijft inzetten op innovatie in de wedstrijdbeleving van voetbalfans, zowel in het stadion als voor TV. Naar aanleiding van de Clasico tussen Anderlecht en Standard van komende zondag, lanceert Eleven/DAZN een nieuwigheid die de fans de mogelijkheid geeft om de wedstrijd nog dieper en meer analytisch te volgen.

De zender biedt de kijker een zogenaamde ‘tactical feed’, een aparte live-uitzending die bestaat uit de wedstrijdbeelden genomen vanuit bijzondere camerastandpunten, én daarbovenop live data en statistieken over alle spelers en over beide ploegen als collectief. Op die manier zal de kijker zich een beter beeld kunnen vormen van de tactische aanpak van Brian Riemer en Carl Hoefkens, en zullen ze, cijfers bij de hand, kunnen oordelen of beide trainers de juiste beslissingen hebben genomen.

Voor deze bijzondere uitzending met de ‘tactical feed’ zet Eleven/DAZN , van in het Lotto Park, extra commentatoren in: aan Nederlandstalige kant Michael Van Vaerenbergh en Timmy Simons, en aan Franstalige kant Patrick Stein en Alex Teklak. Zij zullen de wedstrijd vanuit een puur tactisch oogpunt benaderen en de kijkers via de app van DAZN helpen om de data en de statistieken beter te begrijpen.

De uitzending met de ‘tactical feed’ zal exclusief te bekijken zijn in de app van DAZN. Het project is een samenwerking tussen Eleven/DAZN, Mediapro en WTVision.

Jan Mosselmans, Directeur Programmatie en Operaties: 'Fans bekijken een voetbalwedstrijd vanuit een verschillende bril. Sommigen kijken naar een match als supporter van hun team, anderen willen entertainment zien, nog anderen zijn ‘foot freaks’ en willen een wedstrijd beter leren ‘lezen’. Bij Eleven/DAZN willen we iedere fan een bijzondere kijkervaring bieden. Met de ‘tactical feed’ spelen we in op de toenemende vraag van fans die het spel beter willen begrijpen. Zij willen mee in het hoofd van trainers en spelers kruipen om beslissingen op het veld te kunnen plaatsen. De tactical feed, op de Clasico, wordt ongetwijfeld een geweldige ervaring voor de voetbalfans die meer willen weten.'

De ‘tactical feed’ is de jongste van een reeks innovaties die Eleven/DAZN rond de uitzendingen van de Jupiler Pro League lanceerde. Eerder innoveerde Eleven/DAZN onder meer al met ‘Augmented Reality’ in de stadions, het gebruik van drones tijdens live wedstrijden, camera’s op specifieke hoofdrolspelers en selfie-cams tijdens uitreikingen van trofeeën.