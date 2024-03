Een primeur, veel emotie en 'één van de beste Battles' in 'The Voice van Vlaanderen'

Op vrijdag wordt er stevig gebatteld in 'The Voice van Vlaanderen'. Natalia, Koen, Jan en Mathieu moeten hun teams nog een laatste keer uitdunnen vooraleer ze de volgende ronde in 'The Voice' kunnen aanvangen.

In de laatste Battle-aflevering pakt coach Mathieu uit met een primeur in de Voice-geschiedenis, wordt er meer dan eens een traantje weggepinkt én merkt Koen 'zonder twijfel één van de beste Battles die we al gezien hebben' op.

Die eer is weggelegd voor Ward en Reza uit team Natalia. Zij zingen samen Unholy van Sam Smith. Volgens hun coach géén gemakkelijke opdracht: 'Het is een gedurfde song, nog nooit gedaan in 'The Voice'. Maar het is ook een song die kan tegenvallen als het niet goed genoeg is. Ward en Reza hebben allebei een enorme muzikaliteit.' Die muzikaliteit spat van het scherm tijdens hun Battle. 'Ik vond jullie een magisch duo', reageert Mathieu. 'Ik zit hier met een big big big smile. Dit was zonder twijfel één van de beste Battles die we al gezien hebben', pikt Koen in. Maar wie blijft aan boord in team Natalia?

De tweede Battle uit team Natalia is er één tussen Jazz en Fatima op You Are The Sunshine Of My Life van Stevie Wonder. 'Ik denk dat we die sunshine effectief gaan krijgen van hen allebei', weet Natalia. De moeilijke knoop die ze nadien moet doorhakken brengt de coach helemaal van haar melk...

Coach Koen kijkt met hoge verwachtingen uit naar zijn laatste Battles. De eerste strijd is een clash tussen twee verschillende stemmen en genres: die van Peter en Caroline. Zij moeten Habits van Luke Conard & Alyssa Poppin in hun kamp trekken. 'En dan is de vraag: gaan die stemmen mooi blenden, ja of nee?', aldus de coach. Nadien staat Dmytro samen met Pieter in de ring voor een stevige performance op Starlight van Muse. 'Omdat ze allebei veel power in huis hebben', klinkt het. Na de Battle blijft coach Koen achter met een krop in de keel.

In team Jan zijn Lucas en Fran en Tim en Nicolas als laatste aan zet. De twee jongste telgen Lucas en Fran zingen Atlantis van Seafret, maar hun workshop met gastcoach B.J. Scott lijkt plots meer op een jodelsessie. Tim en Nicolas worden dan weer samen gezet 'omdat ze allebei emotie in een nummer kunnen leggen en een gevoelige snaar raken'. Die inleving komt van pas tijdens I Don’t Wanna Know van Mario Winans ft Enya & P. Diddy. 'Als ze hun eigen gevoel in dat nummer steken kan er weleens geweend worden in de zetel thuis.'

Suikerspinnen eten en samen busken op de Sinksenfoor: team Mathieu weet wat teambuilding is. In de Battle-ring mag het er wat minder vriendschappelijk aan toegaan, want Lotte en Laurens nemen het tegen elkaar op met Stiekem van Goldband en Maan. 'Het verschil tussen de twee kan niet groter zijn', klinkt het bij Mathieu. Naar wie gaat zijn voorkeur uit? Mathieu zorgt vrijdag ook voor een primeur in 'The Voice' en schuift voor de allereerste keer een trio naar voor in de Battles. Merel, Sherina en Mette-Marie laten hun powerstemmen los op Breakaway van Kelly Clarkson. Dat boezemt de dames toch wat angst in. 'Een beetje schrik in een Battle houdt mekaar scherp', weet de coach. Wie stoot door?

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 15 maart om 20.40 uur bij VTM.