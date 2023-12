Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Christine zit in de knoop, Vince voelt zich eenzaam en Simonne krijgt slecht nieuws. Eddy is vastberaden. Femke ergert zich aan Karin en Tom voelt zich schuldig. Bob verontschuldigt zich bij Lowie. Adil is niet blij. Sam ergert zich aan Christine. Karin heeft het verkorven in de Withoeve. Het nieuwe jaar heeft verrassende wendingen in petto.