Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 15 april 2024 - aflevering 8036

Rose is zwaar teleurgesteld nadat ze niet werd uitgenodigd voor het feestje van Mali. Op het feest zelf is Mali intussen ook niet opgezet met het feit dat Mackenzie Rose niet heeft uitgenodigd. Marilyn kan zich niet ontdoen van het gevoel dat iemand haar bespioneert terwijl ze het eethuis aan het afsluiten is. Mali excuseert zich bij Rose voor het misverstand. Cash geniet van wat welverdiende qualitytime met Eden, tot hij wordt weggeroepen en schokkend nieuws krijgt van het team dat de zaak-Andrew verder onderzoekt: Esther is niet de moeder van Andrew.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 8037

Terwijl Cash berispt wordt voor zijn foute inschatting wat betreft Esther, zijn Leah en Justin ervan overtuigd dat ze juist gehandeld hebben door Andrew met haar te laten meegaan. Het nieuws van Cash komt dan ook hard aan. Die laatste wil zijn fout goedmaken en besluit Justin te helpen bij het opsporen van Andrew en Margot Dafoe, de echte naam van Esther, die tevens de leider van Vita Nova blijkt te zijn. John merkt dat er Marilyn iets dwars zit, maar zij houdt de lippen stijf op elkaar, uit angst voor represailles. Maar wanneer Rose opbiecht geen stap dichter te zijn bij het achterhalen van de identiteit van haar belager, neemt ze John alsnog in vertrouwen.

Woensdag 17 april 2024 - aflevering 8038

Cash en Justin zijn op een dood spoor beland in hun zoektocht naar Margot en Andrew, die intussen volop gebrainwasht wordt door de leden van Vita Nova. Wanneer Cash en Justin de locatie van de sekte dan toch weten te achterhalen, weigert Andrew met hen mee te gaan. De bedreigingen beginnen hun tol te eisen bij Marilyn, die zich inmiddels nergens meer veilig voelt en dat ondervindt ook Irene aan den lijve.

Donderdag 18 april 2024 - aflevering 8039

Marilyn twijfelt om een vervolginterview te geven over haar ervaringen met Stunning Organics. Ze wil niemand teleurstellen, maar is bang voor nieuwe bedreigingen. Justin licht Theo in over de gebeurtenissen rond Andrew en Vita Nova. Theo voelt zich schuldig, omdat hij degene was die de post online zette. Xander krijgt bezoek van Kate, de weduwe van Jamie. Zij weigert zijn geld aan te nemen.

Vrijdag 19 april 2024 - aflevering 8040

Kate keert terug naar Salt om haar excuses aan te bieden aan Xander. Ze vinden troost in elkaars gezelschap. Tussen Kirby en Theo gaat het intussen van kwaad naar erger en het komt tot een harde confrontatie. Rose ontvangt een telefoontje van Elandra, de zus van Mali, die er geen doekjes om windt en haar vertelt dat Mali spijt heeft van hun breuk. Rose lijkt echter niet meteen geneigd om stappen te ondernemen.

