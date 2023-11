Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Niko blijft Sam zoeken en Véronique probeert Cédric warm te maken voor de toekomst. Emiel is nog steeds boos op Samira. Yoko schakelt de hulp van Jan in, Louise wil de band met haar kleine broertje versterken. Jamila wordt betrapt en gestraft. Anna is niet opgezet met uitspraken van Vanessa en Jelle wil zich verontschuldigen bij Jamila. Yoko eist klare taal, Raven zoekt stiekem contact met Brigitte. Daarna zoekt hij troost in zijn roes. Emiel wil uitgaan. Louise denkt dat Vanessa haar ontwijkt.

Maandag 6 november 2023 - aflevering 7309

Niko blijft zoeken naar Sam. Brigitte verwijt Lars dat hij Raven heeft opgegeven, maar niets is minder waar. Wanneer Raven wakker wordt, blijkt Chloe verdwenen te zijn. Véronique probeert Cédric warm te maken voor hun toekomstig, gezamenlijk project. Emiel is nog altijd boos op Samira. Jan blijft hopen dat Mieke en Niko weer een koppel zullen vormen.



Dinsdag 7 november 2023 - aflevering 7310

Mieke worstelt met Sams vraag en ziet hoe moeilijk Niko het heeft. Yoko slaagt er niet in om Cédric te overtuigen. Ze schakelt Jans hulp in. Jelle wil er goed uitzien voor Jamila. Op het feestje van Emiel wacht haar echter een onaangename verrassing. Louise wil de band met haar kleine broertje versterken. Woensdag 8 november 2023 - aflevering 7311

Jamila wordt op heterdaad betrapt en gestraft. Enkele uitspraken van Vanessa schieten bij Anna in het verkeerde keelgat. Ze herinnert Louise eraan dat zij Victors enige echte voogd is. Jelle wil zich excuseren bij Jamila, maar kan haar niet bereiken. Véronique wil uitzoeken waar Cédric en Yoko naartoe zijn.

Donderdag 9 november 2023 - aflevering 7312

Cédric blijft met twijfels zitten. Yoko heeft het gevoel dat hij haar aan het lijntje houdt en eist klare taal. Lars blijft hopen op een teken van Raven. Raven zelf zoekt stiekem contact met Brigitte. Véronique heeft goed nieuws voor Hanne. Louise is bang dat Victor zijn echte familie zal vergeten. Vrijdag 10 november 2023 - aflevering 7313

Raven voelt zich schuldig, maar hoopt troost te vinden in zijn roes. Vanessa vermoedt dat Cédric en Yoko groot nieuws hebben, maar weet niet wat ze mag verwachten. Emiel wil uitgaan, maar Samira vindt dat geen goed idee. Ze stelt een alternatief voor. Louise denkt dat Vanessa haar ontwijkt.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.