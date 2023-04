De zure appel die in 'Boer zkt Vrouw' het beslissingsmoment heet

Wie hoopt op een nieuwe 'Boer zkt Vrouw' zonder tranen is eraan voor de moeite. Ook in de achtste aflevering wordt er getreurd.

Niet alleen door de deelnemers die huiswaarts worden gestuurd, maar ook - meer nog zelfs - door de boeren zélf. Zowel Cathy als Jef hebben het enorm moeilijk tijdens hun keuzemoment.

In Arendonk is de sfeer gespannen. Jef moet straks immers beslissen wie hij naar huis stuurt. Lieze, Kim en Bente tasten nog steeds in het duister, want ze hebben moeite om hun koeienboer te doorgronden. In tegenstelling tot Kim en Bente was Lieze de voorbije dagen niet altijd aanwezig op de boerderij, en ze vreest dat dat in haar nadeel zou kunnen spelen. Ondertussen bekent Jef aan Dina dat hij zijn keuze al heeft gemaakt, maar hij moet de hele dag de tranen verbijten.

Ook Cathy heeft beslist wie ze huiswaarts gaat sturen, en ze heeft zelfs meer nieuws voor Dina: de 37-jarige dame uit Sint-Joris-Winge heeft kriebels voor één van de mannen.

Na een geslaagde comeback van Elke, heeft frambozenboer Kevin nog steeds drie vrouwen te gast. En dat zorgt vooral bij Jana voor enige frustratie. Kevin laat het echter niet aan zijn hart komen en geniet met volle teugen van de dates die de dames voor hem in petto hebben. Elke kiest voor een ontspannen fietstochtje en is vastberaden haar nieuwe kans met twee handen te grijpen. 'Kevin heeft mij een serieuze schop onder mijn kont gegeven, ik had dat even nodig', klinkt het bij een quasi onherkenbare Elke.

Ook in Lier wordt er gedatet. Kleiduifschieten in stijl, dat kan ze: Annelore heeft zich opgemaakt voor haar afspraakje met koeienboer Stef. De inzet? Een kus. Stef zou voor minder een kleiduif schieten.

En in Knokke worden de kusjes gratis uitgedeeld. Raphaël en Jasha genieten volop van hun romantische trip. 'Wij pakken mekaar vast voor we gaan slapen, geven mekaar een kusje,... en dat voelt allemaal normaal aan. Alsof dit er al jaar en dag is.' Is een eerste 'Boer zkt Vrouw'-koppel bij deze gevormd?

'Boer zkt Vrouw', zondag 9 april om 19.55 uur bij VTM.