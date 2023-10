De eerste go-see challenge in 'Belgium's Next Top Model'

Vrijdag 6 oktober 2023 verschijnt exclusief op Streamz de vijfde aflevering van 'Belgium's Next Top Model'. Daarin zullen de modellen voor het eerst op go-see gaan bij twee échte klanten: Natan en Odette Lunettes.

De modellen zullen hun beste beentje moeten voorzetten, want de inzet van de go-see challenge is niet min! En de spanning stijgt wanneer ze zich onderdompelen in een 'horrorshoot' met veel bloed, make-up en fear voor het internationale modeblad Numéro. Ze staan voor de lens van de Duitse fotograaf Jan Philipzen, wiens rauwe, intieme stijl helemaal tot zijn recht komt tijdens deze shoot.

In de vierde aflevering, die op 29 september 2023 op Streamz verscheen, moesten de modellen hun beste walk tevoorschijn toveren voor de ogen van internationaal talent Julius Pool. In de mooie zalen van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen hadden de modellen hun eerste catwalk voor publiek. Vervolgens stonden ze voor de lens van Ferry van der Nat voor een genderless shoot, in kleding van Essentiel Antwerp. Tijdens de eleminatie aan het einde van de aflevering neemt de jury met spijt in het hart afscheid van Gia.

Wie het haalt tot de volgende aflevering, ontdek je vanaf vrijdag 4 oktober 2023 exclusief op Streamz.