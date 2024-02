'De allereerste keer in al die seizoenen': dragqueen Flaminga Ferrari doet auditie in 'The Voice van Vlaanderen'

Op vrijdag 16 februari maken de coaches van 'The Voice van Vlaanderen' zich klaar voor een unieke Blind Audition. An Lemmens ontmoet Flaminga Ferrari (43, Tienen), die haar bijzondere levensverhaal komt koppelen aan een bijzondere auditie.

'Het is de allereerste keer in al die seizoenen dat ik een drag mag ontvangen', beseft An. Flaminga Ferrari wil de coaches overtuigen met een eigen interpretatie van Van God Los van Monza en dat nummer is niet toevallig gekozen. 'Ik ben opgegroeid in een heel streng gelovig gezin, een sekte zeg maar', klinkt het. 'Toen ik 7 à 8 jaar was, bekeerden mijn ouders zich tot het Pinksterchristendom. Op mijn 17de ben ik daar uitgeraakt. Het begrip God heeft mij heel lang klein gehouden. Ik heb mijn vrouwelijkheid altijd verdrongen. Twee weken voor de lockdown ben ik aan een dragworkshop begonnen. Het land ging toen op slot en mijn wereld ging open.'

'The Voice' krijgt vrijdag ook twee vriendinnen over de (shiny) vloer. 'Ik ben Fleur en ik ben terug', klinkt het bij Fleur (20) uit Menen. Fleur nam vorig seizoen deel aan 'The Voice' en eindigde bij team Natalia. Deze keer wil ze verder in de wedstrijd geraken en krijgt ze extra morele steun van haar goede vriendin Kitana (19, Wevelgem), die in 2015 deelnam aan 'The Voice Kids' en nu eveneens haar kans waagt in The Voice van Vlaanderen. 'Kitana ken ik al lang', vertelt Fleur. 'Heel onze vriendschap bestaat uit zingen en muziek. Dus wat is er toffer dan samen meedoen aan 'The Voice' en samen carpoolen naar de opnames? Het is top als je dat kan doen met je vriendin.' Fleur gaat voor power met Sk8ter Boi van Avril Lavigne, Kitana hoopt de coaches te overtuigen met Pointless van Lewis Capaldi.

Ook deze kandidaten wagen hun kans op vrijdag 16 februari:

Noor (23, Antwerpen) studeert neuropsychologie en is haar hele leven al gepassioneerd door muziek. 'We deden vroeger elk weekend karaoke thuis en sindsdien ben ik niet gestopt met muziek', klinkt het. Ze zingt Lover, Please Stay van Nothing But Thieves.

Rebecca (20, Burst) doet mee aan 'The Voice' omdat ze graag nieuwe dingen wil uitproberen. Ze zingt in een koor maar wil weleens weten hoe het voelt om alleen te zingen op een podium. Dat doet ze met Goodness Of God van CeCe Winans.

Rolschaatsen, paaldansen, aerial hoop: Thaïsa (32, Oosteeklo) heeft flink wat hobby’s. Focussen op de dingen die ze écht leuk vindt: dat is wat Thaïsa sinds haar burnout probeert te doen. En daar hoort ook zingen bij. Ze leeft zich uit op You And I van Lady Gaga.

Xerxes (30, Herent) heeft een lange relatie achter de rug en wil zichzelf naar eigen zeggen terugvinden door veel dingen te doen die buiten zijn comfortzone liggen. Zoals auditie doen in 'The Voice' bijvoorbeeld. Hij zingt Sunny Afternoon van The Kinks.

Met haar 4 kinderen en 3 pluskinderen heeft Merel (40, Zwalm) volgens Aster Nzeyimana alvast de grootste supportersgroep van dit seizoen meegebracht. Ze heeft al heel wat kilometers op haar teller staan als backing vocal bij Milk Inc, maar waagt nu solo haar kans met Put Your Records On van Corinne Bailey Rae.

Amélie (18, Aarschot) werd op haar 14de geveld door een hernia en doorstond een lange en moeilijke revalidatie. 'Muziek heeft me enorm geholpen, dat was het enige dat er nog was', klinkt het. Voor haar auditie legt ze de lat hoog met Ceilings van Lizzy McAlpine.

De 28-jarige Peter (De Pinte) heeft een bijzondere passie voor retro synthesizers. 'Ik vind het de max om met die knoppen en schuiven te spelen', klinkt het. En ook van gitaren weet Peter één en ander af. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar tijdens zijn eigen versie van de rocksong Old Yellow Brick van Arctic Monkeys.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 16 februari om 20.40 uur bij VTM.