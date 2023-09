'Belgium's Next Top Model' neemt het KMSKA over in vierde aflevering

Foto © Streamz

In de vierde aflevering van 'Belgium's Next Top Model', die je vanaf 29 september 2023 op Streamz kan bekijken, krijgen de resterende modellen een introductie in de kunst van de catwalk in het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen door Julius Poole.