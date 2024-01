Volg de avonturen van Frank Lammers in de Australische Outback bij Discovery

In 'Frank Gaat Voor Goud' reizen we mee met Frank die in de Australische outback op zoek gaat naar goud! Frank loopt mee met de échte noestige goudzoekers die daar nog te vinden zijn.

Naast goud, doorzoeken ze de mijnen ook voor andere zeldzame edelmetalen. Frank stroopt zijn mouwen op om zich te verdiepen in deze unieke industrie. Zo ontdekt hij laag voor laag in hoeverre de goudzoekers bereid zijn om de waardevolle metalen op te halen. Hoe gaat dit eraan toe? Volg Frank Lammers in zijn zoektocht naar antwoorden én goud.

Frank Lammers reist voor dit avontuur af naar Zuid-West Australië om precies te zijn. Sinds het eerste klompje goud werd gevonden is de goudkoorts daar toegeslagen en wordt er op allerlei manieren gespeurd naar dit edelmetaal. Maar ook nikkel, kobalt en lithium wordt in de outback aangetroffen, wat vaak het 'nieuwe goud' wordt genoemd omdat deze metalen met de huidige technologische ontwikkelingen ook van groot belang zijn. Frank daalt af in de grootste mijnen ter wereld, maar schuwt ook niet om zelf de handen uit de mouwen te steken!

Tijdens zijn reis door Australië ontmoet Frank vele unieke figuren van goudzoekers waar hij dan een tijdje mee optrekt om over hun schouders mee te kunnen kijken. Zo ontmoet hij bijvoorbeeld de Nederlandse Andie die samen met haar Australische man Ben op een boerderij in de outback wonen. Frank gaat samen met het koppel op avontuur in de nikkelmijn op hun land. De mijn is namelijk bijna net zo groot boven de grond als er onder. Échte metaal-experts noemen nikkel ook wel het ‘nieuwe goud’.

Ook ontmoet Frank de Australische Goolie die hem laat zien hoe het goudzoeken er vroeger aan toe ging en bezoekt hij Gavin in het dorp waar de grootste ‘nugget’ ooit gevonden werd! Lukt het Frank om straks de meest waardevolle edelmetalen ter wereld te vinden?

Frank Lammers: 'Altijd al ben ik gebiologeerd geweest door vreemde vogels en bijzondere bestemmingen. Niet voor niets wilde ik vroeger dan ook eigenlijk antropologie studeren. Het avontuur in de outback lonkte al een tijdje en ik vind het dan ook waanzinnig om met goudkoorts 'onder de leden' voor Discovery op deze reis te zijn geweest.'

'Frank Gaat Voor Goud' wordt geproduceerd door Tigris.

'Frank Gaat Voor Goud ', vanaf vrijdag 26 januari t/m vrijdag 1 maart om 20.30 uur bij Discovery en wekelijks vooruit te kijken op discovery+.