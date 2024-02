'Rock Paper Scissors' gaat in premičre bij Nickelodeon

Nickelodeon kondigt met trots de geanimeerde comedy serie 'Rock Paper Scissors' aan. 'Rock Paper Scissors' volgt de komische capriolen en krankzinnige avonturen van drie beste vrienden en huisgenoten genaamd 'Steen', 'Papier' en 'Schaar'.

De hilarische nieuwe serie gaat van start op maandag 19 februari, exclusief op Nickelodeon en zal iedere werkdag om 18.00 uur te zien zijn.

In de eerste afleveringen van deze nieuw serie hebben 'Steen', 'Papier' en 'Schaar' ontdekt hoe ze gratis taart kunnen krijgen in een restaurant. Ze zeggen dat het Steens verjaardag is, maar als de serveerster om een identiteitsbewijs vraagt om te checken of dat wel klopt, komt de verjaardagspolitie opdagen. Lukt het de vrienden om te ontsnappen?

In de tweede aflevering bestormen buitenaardse wezens de aarde. Kunnen 'Steen', 'Papier' en 'Schaar' de wereld verdedigen tegen een buitenaardse invasie? Ontdek het allemaal tijdens de première afleveringen op maandag 19 februari om 18.00 uur bij Nickelodeon.

Over 'Rock Paper Scissors'

'Rock Paper Scissors' maakte zijn debuut als een 'short' in 2019, maar kreeg al snel groen licht om als volwaardige serie te worden geproduceerd dankzij Nickelodeon's Intergalactic Shorts Program. De serie wordt geproduceerd door Nickelodeon Animation en de uitvoerende producenten achter het programma zijn daarnaast het brein achter de film 'Sausage Party' en de populaire reeks 'The Fairly Odd Parents'. De centrale personages voor Nederland worden ingesproken door Urvin Monte (Steen, NL), Randall Van Duytekom (Papier, VL) en Maikel Nieuwenhuis (Schaar, NL).