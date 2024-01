Nog 1 seizoen en dan over en uit voor 'The Good Doctor'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Het doek valt over de populaire ziekenhuisserie 'The Good Doctor'. Nog 1 seizoen en dan is het over en uit voor Dr. Murphu en zijn team. Hoofdrolspeler Freddie Highmore betreurt de beslissing.

In 'The Good Doctor' speelt Highmore de rol van dokter Shaun Murphy, de jonge dokter met het autismesyndroom. Aanvankelijk wordt hij door zijn beperking niet aanvaard door het ziekenhuisteam. Al snel blijkt Murphy een grote aanwinst voor het ziekenhuis.



ABC besliste donderdag dat er nog 1 seizoen komt. Zo sluit de serie af met 7 seizoenen in totaal. Freddie Highmore betreurt de beslissing maaar is dankbaar: 'Het spelen van dokter Murphy is een enorm voorrecht geweest en een van de meest opmerkelijk en lonende ervaringen uit mijn leven', aldus Highmore bij Deadline.com



In Vlaanderen loopt momenteel het 6de seizoen bij VTM. De reeks is ook te stream bij Disney+.