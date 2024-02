Nieuwe serie 'Custom Carolina' op Discovery

Tommy Pike bouwt al auto's sinds zijn dertiende. In de afgelopen twintig jaar werkte hij dag en nacht om zijn eigen bedrijf op te bouwen dat oude auto's terugbrengt naar zijn oude glorie.

Inmiddels runt hij in South Carolina zijn bedrijf samen met zijn vrouw Stephanie en een team van toegewijde technici. Van high-end klussen tot kleinere projecten, Tommy werkt met elke klant samen om hun dromen waar te maken.

Zo transformeert hij in de eerste aflevering van 'Custom Carolina' een ’74 Bronco met een nieuwe motor en een likje verf. Chris geeft de wagen ook een gloednieuw interieur. Een vergelijkbaar verzoek krijgt hij van twee broers die een ‘55 Chevy Pick Up brengen die ook van hun opa is geweest. Zij vinden overigens dat de deukjes en krasjes wel passen bij de historie en willen dan ook dat Tommy hem niet te gelikt opknapt. Maar met een nieuwe motor, een airconditioning en een nieuwe olielaag die oorspronkelijke verflaag beschermt, kan de oude auto wel weer generaties mee. Terwijl hij er toch nog zo klassiek uitziet alsof opa er elk moment uit kan stappen!

'Custom Carolina', vanaf donderdag 15 februari om 21.30 uur op Discovery.