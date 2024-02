Nieuw seizoen van 'Little People, Big World' op TLC

Schrikken geblazen aan het begin van het nieuwe seizoen van 'Little People, Big World' als Zach met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis met een ondraaglijke hoofdpijn.

Hij kampt al van kinds af aan met hydrocephalus – een aandoening waarbij te veel vocht ophoopt in de hersenen – en de ‘shunt’ in zijn hoofd die het vocht moet afvoeren is aan vervanging toe. Een spoedoperatie volgt, met langdurig herstel daarna. Het zijn niet de enige zorgen in dit nieuwe seizoen.

Omdat Matt de noordzijde van de boerderij niet verkocht krijgt, verhuurt hij het voormalig ouderlijk huis als short stay, iets waar zowel Amy als de kinderen niet happy mee zijn. Amy en Chris denken zelf ook hardop na om te gaan verhuizen, terwijl Matt ondertussen zijn nieuwe droomhuis langzaam vorm ziet krijgen. Hij laat een grote bungalow bouwen op het terrein met alleen een begane grond, zodat hij daar makkelijk kan wonen zijn als hij niet met Caryn in Arizona is. Als Amy en Chris langskomen om de nieuwbouw te bekijken, heeft Matt verrassend nieuws over de toekomst van de boerderij. En dat is niet het enige grote nieuws dat hij heeft in dit nieuwe spraakmakende seizoen.

'Little People, Big World', vanaf woensdag 21 februari om 20.30 uur op TLC.