Nieuw seizoen van 'Homestead Rescue' op Discovery

Leven in de wildernis kan fantastisch zijn, maar ook uitdagend. In een nieuw seizoen van 'Homestead Rescue' helpen The Raineys weer enkele families die vast zijn gelopen in hun off-grid-avontuur.

Zoals Andrew en Ela Bankey die een huis hebben in het midden van de woestijn van Colorado. Toen ze het drie jaar geleden kochten – op een zonnige dag – wisten ze niet hoe extreem de wind doorgaans raast in dit desolate gebied. Ze kunnen er daardoor geen eten laten groeien en vee durven ze er niet te houden vanwege de talloze coyotes in de buurt. Kunnen Marty, Matt en Misty het verblijf zo inrichten dat het gezin zelfvoorzienend wordt met een eigen bron van voedsel?

Ook de twintigers Aranda en Kris zijn ten einde raad. Hun homestead in het oosten van Texas ligt midden in de Tornado Alley en spoelt bijna letterlijk weg door de hevige regens. Ook van hun groentetuin is weinig over, terwijl het vee wegkwijnt in vochtige en beschimmelde onderkomens. The Raineys zien dat er veel moet gebeuren, maar hebben maar een week de tijd. Juist op zulke momenten laten ze zien waartoe de handige homesteadhelpers in staat zijn!

'Homestead Rescue', vanaf zondag 7 januari om 20.30 uur op Discovery.