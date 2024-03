Nieuw seizoen van 'Abandoned Engineering' op Discovery

Het nieuwe seizoen van 'Abandoned Engineering' ontrafelt opnieuw de mysteries van oude en verlaten bouwwerken die ooit een bijzondere functie hadden.

Zoals het vervallen gebouw midden in de woestijnvlaktes buiten San Francisco, dat ooit bezocht werd door grootheden als Clark Gable, Mae West en Charlie Chaplin. Wat doet het gebouw daar in the middle of nowhere en waarom is het nu al jaren verlaten? En welke mysteries schuilen er in het Schotse New Slains Castle waar schrijver Bram Stoker ooit twee boeken schreef en inspiratie opdeed voor zijn klassieker Dracula? Is de geschiedenis van deze plek echt zo angstaanjagend?

Ook brengt het programma een bezoek aan een verlaten Stalinitische spookstad in Estland en reist het af naar een berggebied in Oost-Turkije waar de overblijfselen worden opgegraven van een grote en belangrijke Middeleeuwse stad die een bijzondere geschiedenis kent en mogelijk zelfs de restanten van het originele kruis van Christus herbergt. Dit nieuwe spraakmakende seizoen is andermaal een ode aan de architectuur en aan de historische verhalen die ze te vertellen hebben.

'Abandoned Engineering', vanaf dinsdag 12 maart om 21.30 uur op Discovery.