Nickelodeon Nederland en België presenteren de exclusieve première van de 'De Thundermans Keren Terug'

Nickelodeon Nederland en BelgiŽ presenteren op zondag 31 maart de exclusieve premiŤre van 'De Thundermans Keren Terug', een gloednieuwe speelfilm gebaseerd op de superheldenkomedie 'De Thundermans'.

De film volgt de supersterke familie die aan het begin staat van een nieuw tijdperk van crime fighting.

Zack Olin en Shauna Phelan, co-hoofden van Nickelodeon & Awesomeness Live-Action: 'Het was zo leuk om terug te keren naar Schuildorp met deze iconische superheldenfamilie en originele cast. Deze film is zowel gemaakt voor het publiek dat verliefd werd op de oorspronkelijke serie op Nickelodeon, als voor de huidige generatie die de serie voor het eerst streamt.'

In de film genieten de tweeling Phoebe en Max van hun superheldenbestaan, maar wanneer een redding misgaat, worden de Thundermans teruggestuurd naar Schuildorp. Terwijl Hank en Barb genieten van hun terugkeer en Billy en Nora uitkijken naar een normaal leven op de middelbare school, zijn Max en Phoebe vastbesloten om hun superheldenstatus terug te krijgen. In de film keren de favorieten van de serie terug, zien we bekende locaties en nieuwe schurken.

In 'De Thundermans Keren Terug' hervatten de originele castleden hun rol; Kira Kosarin als 'Phoebe', Jack Griffo als 'Max', Addison Riecke als 'Nora', Diego Velazquez als 'Billy', Maya Le Clark als 'Chloe', Chris Tallman als 'Hank' en Rosa Blasi als 'Barb'.

'De Thundermans 'ging in oktober 2013 in première op Nickelodeon en eindigde in 2018 na vier seizoenen. Het was de best bekeken serie van alle televisieseries voor kinderen onder 11 jaar op Nickelodeon. Phoebe en Max Thunderman, een superheldentweeling met tegengestelde persoonlijkheden, zijn gecreëerd en geproduceerd door drievoudig Emmy Award-winnaar Jed Spingarn. Ze moeten hun weg vinden tussen school, vrienden en een familie van buitengewone superhelden, terwijl ze hun ware identiteit geheim moeten houden. De show heeft onlangs een opleving gezien na de lancering in 4Q21 via streaming, waar het al snel de toptitel werd van alle SVOD voor dat kwartaal binnen de categorie Kids 6-11.Tot 2022 behoorde de serie tot de toptitels onder deze doelgroep.

'De Thundermans Keren Terug', zondag 31 maaft om 12.00 en 18.50 uur op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.