Een nieuw seizoen van 'Say Yes To The Dress' op TLC

Honderden jurken hangen er in de beroemde bruidsboetiek Kleinfeld in Manhattan, maar dat maakt de keuze er niet altijd makkelijker op. Aanstaande bruid Dominique wordt er moedeloos van dat ze maar niet de perfecte jurk kan vinden.

Ze zoekt een sexy doch elegante jurk en zegt dat ze weet dat het de juiste jurk is als ze ervan moet huilen. Dat is tot op heden alleen nog niet gebeurd. Het helpt niet mee dat haar moeder niet dezelfde smaak heeft, terwijl Dominique wel wil dat ook zij enthousiast is over haar keuze.

Als een van de consultants een ‘Randy Fenoli’-jurk uit de collectie pakt, kan dat zomaar eens de winnende zijn. De populaire fashion designer is zelf ook weer aanwezig in dit twintigste seizoen van Say Yes To The Dress en helpt aanstaande bruid Victoria die haar moeder en oma heeft meegenomen. Die twee waren hier nota bene in 1986 ook al toen Victoria’s moeder in Kleinfeld háár jurk kocht met haar moeder. Oma Marie is inmiddels 92 en heeft als model vroeger ook bruidsjurken geshowd dus heeft ook een uitgesproken mening. Dat was wel in de jaren vijftig, dus haar idee over de ideale bruidsjurk wijkt nogal af van de weinig verhullende jurk die Victoria in gedachten heeft en die haar biceps, billen en blote rug moet accenturen. Victoria vindt het alleen wel belangrijk dat ook haar ‘nana’ blij is met haar jurk. Kunnen ze het eens worden?

'Say Yes To The Dress', vanaf woensdag 20 december om 19.30 uur op TLC.