Deze nieuwe releases plant Prime Video in januari

De film 'Foe' speelt zich af in 2065, waar we Hen (Saiorse Ronan) en Junior (Paul Mescal) ontmoeten. Ze leiden een gelukkig leven op een afgelegen stuk grond dat al jarenlang in het bezit is van Junior's familie.

Op een dag staat stranger (Aaron Pierre) voor hun deur en dreigt alles uiteen te vallen. Hun loyaliteit wordt op de proef gesteld wanneer ze een zeer verrassend voorstel krijgen.

'Foe' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Iain Reid en geregisseerd door Garth Davis (Lion) die samen mee hebben geschreven aan het script. Dit indrukwekkende verhaal weerspiegelt de strijd tussen het menszijn en kunstmatige humaniteit. De nabije toekomst komt tot leven op een betoverende manier en zet de kijker aan het denken.

FOE

5 JANUARI

ROLE PLAY

12 JANUARI

Emma geniet van haar gezinsleven met een geweldige echtgenoot en twee kinderen in de buitenwijken van New Jersey. Maar wanneer het paar hun huwelijk wat meer pit probeert te geven met wat role play, ontdekt David het geheime leven van Emma als huurmoordenaar.

EXPATS

26 JANUARI

In 'Expats' - dat zich afspeelt in het bruisende en drukke Hongkong van 2014 - staan de levens van drie Amerikaanse vrouwen: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) en Mercy (Ji-young Yoo) centraal. Na een plotselinge familietragedie komen ze met elkaar in aanraking en raken hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden. De serie ondervraagt privileges en onderzoekt wat er gebeurt wanneer de grens tussen slachtoffer en dader vervaagt. Naast de drie hoofdrolspelers zijn ook Brian Tee, die Margaret's man Clarke speelt, en Jack Huston, die Hilary's man David vertolkt, te zien in de serie.

OVERIGE RELEASES OP PRIME VIDEO

- SWEET DREAMS - 1 JANUARI

- ASSASSIN’S CREED - 1 JANUARI

- VESPER CHRONICLES - 4 JANUARI

- JAMES MAY: OUR MAN IN INDIA S3 - 5 JANUARI

- ROLE PLAY - 12 JANUARI

- HAZBIN HOTEL S1 - 19 JANUARI

- SQUEEZIE MERCI INTERNET S1 - 19 JANUARI

- RETRIBUTION - 21 JANUARI

- NUMERO 10. - 26 JANUARI

- LAMBORGHINI: THE MAN BEHIND THE LEGEND - 26 JANUARI

- DUMB MONEY - 28 JANUARI