'Bride and Prejudice: The Forbidden Weddings' op TLC

De bekendmaking dat je gaat trouwen, zou een hoogtepunt voor iedereen moeten zijn. Helaas krijgen sommige aanstaande bruidsparen te maken met afkeuring vanuit hun eigen familie.

Bijvoorbeeld omdat ze de liefdespartner te jong vinden of juist te oud, of van de verkeerde cultuur of verkeerde sekse. De nieuwe ontroerende serie 'Bride and Prejudice: The Forbidden Weddings' volgt vijf Australische koppels die met deze weerstand te maken krijgen. Zoals de in Rusland geboren Marina die met haar vriend Donny wil trouwen die van Indiase afkomst is.

Donny’s ouders zijn enthousiast, maar Marina’s moeder staat er negatief tegenover vanwege haar vooroordelen over de Indiase cultuur. Ook Chris en Grant stuiten op bezwaren, in dit geval van Chris’ moeder die als strenge Jehova’s Getuige niet kan accepteren dat haar zoon met een andere man trouwt. Haar afkeuring staat in schril contrast tot de enthousiaste reacties van Grants ouders. De 20-jarige Brad wil met zijn twee jaar jongere vriendin Courtney trouwen die hij al vijf jaar kent, maar zijn moeder reageert furieus. Ze vindt de twee nog veel te jong om nu al te settelen en de gemoederen in de familie lopen hoog op. Laten zij en de andere koppels zich door de negatieve reacties weerhouden? En wat betekent het straks voor de sfeer op de bruiloft?

'Bride and Prejudice: The Forbidden Weddings', vanaf vrijdag 15 december om 22.30 uur op TLC.