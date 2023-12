Bekijk de eerste beelden van het huiveringwekkende vierde seizoen van 'The Boys'

Bezoekers van CCXP, 's werelds grootste comic conventie, werden verrast met een voorproefje op het langverwachte vierde seizoen van de met een Emmy genomineerde hit dramaserie 'The Boys', die in 2024 op Prime Video te zien is.

In het vierde seizoen staat de wereld op het randje van de afgrond. Met het Oval Office binnen handbereik, bevindt Victoria Neuman zich onder de krachtige invloed van Homelander, die zijn macht vergroot. Butcher, met nog maar enkele maanden te leven, heeft niet alleen Becca's zoon verloren, maar ook zijn leiderschap over 'The Boys'. De overige teamleden zijn klaar met zijn leugens. Nu de belangen groter dan ooit zijn, moeten ze samenwerken om de wereld te redden voordat het te laat is.

De cast van 'The Boys' bestaat uit Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit en Cameron Crovetti. In seizoen 4 zullen Susan Heyward, Valorie Curry en Jeffrey Dean Morgan hun opwachting maken.

'The Boys' is gebaseerd op de New York Times bestseller comic van Garth Ennis en Darick Robertson (The New York Times). Zij zijn tevens uitvoerend producent van de serie, die is ontwikkeld door uitvoerend showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn en Michaela Starr fungeren ook als uitvoerend producenten. The Boys wordt geproduceerd door Amazon MGM Studios en Sony Pictures Television, met Kripke Enterprises, Original Film en Point Grey Pictures.