Zondag in 'Vroege Vogels': Boven Water

Foto: © BNNVARA 2022

Er is een plek in Zeeland waar alles nét een beetje anders is dan in de rest van deze provincie: de Waterwinbossen. Hier voelen zowel de middelste bonte specht als de alpenwatersalamander zich thuis.

In dit natuur- en waterwingebied in Zeeuws-Vlaanderen vind je geen vette zeeklei, maar zandgrond. Geen landbouw, maar bos en hierdoor zie je allerlei soorten die elders in Zeeland niet te vinden zijn. Op de warme zandgrond ziet presentator Menno Bentveld de eerste bladrozetten ontluiken en geniet natuurfilmer Stijn van de baltsende patrijzen.

'Vroege Vogels: Boven Water', zondag 21 april om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.