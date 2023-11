Voormalig minister en informateur Johan Remkes in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. In 'WNL Op Zondag' is er plaats voor opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Voormalig informateur Johan Remkes

Zondagmorgen is voormalig minister en oud-informateur Johan Remkes te gast bij Rick Nieman. Over de actuele ontwikkelingen in de Haagse politiek en de kunst van het formeren. Hoe verder na de verkiezingen met de vorming van een nieuw kabinet? Arendo Joustra van Elsevier Weekblad

Hoofdredacteur Arendo Joustra van EW Magazine over de verkiezingsuitslag en de komende formatie. Voor WNL Op Zondag duikt hij de politieke schatkamer in en laat fragmenten zien uit het politieke verleden. Schrijver Lale Gül

Schrijver en columnist Lale Gül, bekend van haar bestseller ‘Ik ga leven’, over de reacties in de maatschappij en de media op de verkiezingsuitslag. Welke reacties hoorde ze in haar omgeving? En hoe duidt zij de verkiezingswinst van de PVV? Korpschef Fred Westerbeke en brigadier Nadia

Korpschef Fred Westerbeke van Rotterdam en brigadier Nadia over de documentaireserie 'Bureau Rotterdam' op RTL4. Daarin worden politieteams gevolgd tijdens hun dagelijkse werk in de havenstad. Waar krijgt de politie heden ten dagen mee te maken op straat? 'WNL Op Zondag', zondag 26 november om 10.00 uur op NPO 1.