Vlaams parlementslid Darya Safai bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Deze paaszondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Darya Safai

Zondagmorgen is het Vlaamse parlementslid Darya Safai te gast bij Rick Nieman. Het prominente kamerlid van de Nieuw-Vlaamse Alliantie schreef de biografie 'Van de cel naar de Kamer. Vrouw, leven, vrijheid'. Over haar vluchtverhaal uit Iran en haar politieke drijfveren.

Wouter de Winther

Politiek commentator Wouter de Winther van De Telegraaf kruipt in het hoofd van Geert Wilders. Wat is de strategie van de PVV-leider tot nu toe? Hoe verloopt de formatie? En wat zijn de mogelijke scenario’s?

Rob de Wijk en Arend Jan Boekestijn

Deze week viert de Navo haar 75 jarige bestaan. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en historicus Arend Jan Boekestijn over het verleden, heden en toekomst van het militaire genootschap.

Dominee Ruben van Zwieten

Dominee Ruben van Zwieten is te gast bij Rick Nieman. Volgens de predikant is het paasfeest het feest van verlichting en een nieuw begin. Wat mag achterblijven en wat verdient een nieuwe start? En wat is nieuw leiderschap?

'WNL Op Zondag', zondag 31 maart om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.