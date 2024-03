Veelbesproken docu 'KERWIN' te zien op internationale dag tegen racisme

Op de internationale dag tegen racisme zendt de NTR een speciale montage uit van de docuserie 'KERWIN'. De drie delen, die exclusief te zien zijn op NPO Start, zijn nu samengevoegd tot een tv-uitzending van zestig minuten.

Het verhaal gaat terug naar de nacht in augustus 1983, waarin de 15-jarige Kerwin Lucas werd doodgestoken door een skinhead. Onder anderen Kerwin’s jongere broer Purly Lucas en pleegzus Nicoline Duinmeijer praten over wie hij was. Ook komen hulpverleners aan het woord over zijn dood, die een symbool werd tegen racistisch geweld. En waarom werd Kerwin in de media eigenlijk herinnerd met de verkeerde achternaam, Duinmeijer?

Purly Lucas: 'We zijn 40 jaar verder, maar we hebben nog steeds met racisme te maken in Nederland. Racisme is een keuze en je kunt elke dag kiezen om het anders te doen.'

Purly Lucas blikt in de docu terug op de dood van zijn broer Kerwin. Hij spreekt over hun vroege jeugd en het moment dat zij samen met hun moeder vanuit Curaçao naar Amsterdam verhuisden. Hier bracht Kerwin veel tijd door bij de familie Duinmeijer, de buren die een goede band onderhielden met hem en zijn familie. Kerwin raakte innig bevriend met Eric Duinmeijer. In de fatale nacht vertrokken zij samen vanuit het huis van de Duinmeijers, aan het Vondelpark, naar het centrum van Amsterdam.

In 'KERWIN' bezoekt Purly zijn vader op Curaçao, die nooit eerder met hem over het grote verlies van zijn zoon heeft gesproken. Ook doen onder meer jeugdvriendin Caroline Dest en pleegzus Nicole Duinmeijer hun verhaal. Dankzij unieke privé-beelden van de familie Duinmeijer kom je dichtbij de vrolijke en charismatische jonge Kerwin. Oud-politierechercheurs, een taxichauffeur en de ambulancebroeder die Kerwin meenam naar het ziekenhuis brengen je terug naar het rauwe Amsterdam van de jaren 80. Zij delen hoe het drama hen nog altijd raakt. Ook wordt duidelijk hoe Kerwin’s lot uitgroeide tot een blijvend symbool tegen racistisch geweld.

'KERWIN' toont het onschuldige leven van twee bevriende tieners, maar ook het racisme, de mediastorm, de felle protesten en de rechtszaak. Ruim 40 jaar later blijft het verhaal van Kerwin Lucas onverminderd urgent.

De driedelige documentaireserie en de tv-versie van 'KERWIN' zijn gemaakt door Skyhigh TV in co-productie met Tulsa Studios voor de NTR.

'KERWIN' is op donderdag 21 maart om 20.30 uur te zien bij de NTR op NPO 3.