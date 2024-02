TV5MONDE viert Internationale Vrouwendag

Ter ere van 'La semaine de la Francophonie' zendt TV5MONDE deze maand Franse, Belgische, Zwitserse, Canadese en Afrikaanse films uit om Franstalige cinema in al haar accenten te vieren.

Cinema: 'Memory Box'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 3 maart om 21.00 uur

Montreal. Op eerste kerstdag ontvangt Maia een mysterieus pakketje. Schriften, banden en foto's die zij als tiener, tijdens de burgeroorlog, vanuit Beiroet naar haar beste vriendin heeft gestuurd. Maia wil niets meer met dit verleden te maken hebben, maar haar dochter Alex duikt er stiekem in...

Regie: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige (Frankrijk/Canada/Libanon, 2019)

Onderscheidingen: officiële selectie (71e Berlinale)

Cinema: 'Un Monde'

Zondag 10 maart om 21.00 uur

Nora, 6 jaar, gaat naar groep 3 op haar nieuwe school en ontdekt dat haar broer Abel getreiterd wordt. Het kleine meisje komt in een vreselijk loyaliteitsconflict terecht, tussen haar vader die haar aanmoedigt om te reageren, haar behoefte om vrienden te maken en haar broer die haar vraagt om te zwijgen ...

Regie: Laura Wandel (België, 2021)

Onderscheidingen: beste eerste film, beste regie, beste actrice in een bijrol, beste jonge actrice, beste jonge acteur, beste geluid, beste montage (Magritte 2022), Un certain regard (Cannes 2021)

Cinema: 'Atlantique'

Zondag 17 maart om 21.00 uur

Na de bouw van een woontoren in een buitenwijk van Dakar, besluiten de arbeiders die al maanden geen salaris ontvangen hebben het land via de zee te verlaten om een betere toekomst te zoeken. Na hun vertrek krijgen de jonge meisjes 's avonds een vreemde koorts ...

Regie: Mati Diop (Frankrijk/Senegal/België, 2019)

Onderscheidingen: Grand Prix Cannes Filmfestival 2019, beste eerste film (BFI-filmfestival Londen 2019); geselecteerd voor het filmfestival van Rotterdam (2020)

Cinema: 'Petite Soeur'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 24 maart om 2100 uur

Lisa heeft haar carrière als toneelschrijfster opgegeven om haar man naar Zwitserland te volgen. Het is een schok als haar tweelingbroer ziek wordt. Ze beweegt hemel en aarde om hem weer op het toneel te krijgen en komt zo weer in contact met haar Berlijnse roots en haar diepste verlangens. Dit heeft zijn weerslag op het stel...

Regie: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond (Zwitserland, 2021)

Onderscheidingen: officiële selectie (70e Berlinale), Beste film, Beste scenario, Beste vrouwelijke bijrol, Beste fotografie, Beste montage (Zwitserse filmprijzen 2021)

Cinema: 'La Sarrasine'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 31 maart om 2100 uur

Montreal, 1904. Giuseppe en Ninetta houden een familiepension waar ze hun Siciliaanse landgenoten verwelkomen. Op een dag, terwijl hij een van zijn gasten wil verdedigen, doodt Giuseppe onopzettelijk Théo, de schoonzoon van zijn beste Frans-Canadese vriend. Dit drama verergert de spanningen tussen de verschillende gemeenschappen ...

Regie: Paul Tana (Canada, 1992)

Internationale Vrouwendag

8 maart is het Internationale Vrouwendag. TV5MONDE zet zich graag in voor gendergelijkheid.

Ontdek documentaires waarin bijzondere vrouwen in de spotlight staan.

Docu: 'Beauvoir, l'aventure d'être soi' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 4 maart om 12.30 uur

Hoe modern is Simone de Beauvoir? Waarom blijft ze nog altijd een referentie voor een groot deel van de feministen wereldwijd? Waarom is 'Le Deuxième Sexe ' nog steeds een actueel boek? Een terugblik op het leven van een van de meest vrije geesten van de 20e eeuw.

Docu: 'Femmes capitaines'

(Nederlands ondertiteld)

Dinsdag 5 maart om 12.30 uur

Je hoeft geen man te zijn om kapitein te worden! Marilyn Gauvin, een jonge vissersvrouw van het eiland Lamèque, in New Brunswick (Canada), wil dit beroep graag uitoefenen. Maar hoe bereik je dat? Ze gaat op pad om andere vrouwen te ontmoeten die aan de Atlantische kust werken. Ontdek hun portretten.

Docu: 'Manifeste des 343, dans les coulisses d´un scandale'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 7 maart om 12.30 uur

5 april 1971.

343 vrouwen, bekend en anoniem, erkennen publiekelijk op de pagina's van 'Le Nouvel Observateur' dat ze een illegale abortus hebben ondergaan. Ze riskeren gerechterlijke stappen, maar menen geen andere keuze te hebben: er moet een einde komen aan deze situatie.

Vijftig jaar later vertellen ze hun verhaal.

Docu: 'Le procès d´Emma Bovary'

(Nederlands ondertiteld)

Maandag 18 maart om 12.30 uur

Emma Bovary, de heldin van Flaubert, werd tot haar laatste adem als schandalig beschouwd en dit resulteerde zelfs in 1857 in een geruchtmakend proces voor een Parijse magistratenrechtbank wegens ‘aantasting van de publieke moraal’. Het personage wordt grondig bestudeerd maar de intentie van de schrijver blijft geheim, omhuld door een geheel nieuwe literaire stijl.

Docu: 'Sarah Bernhardt, à corps perdu' (Nederlands ondertiteld)

Dinsdag 19 maart om 12.30 uur

De wereldster Sarah Bernhardt (1844-1923) is de eerste actrice die vijf continenten door reisde. Ze was modern, grensoverschrijdend en wordt herinnerd als een vedette, een 'monstre sacré - de term werd destijds bedacht door Jean Cocteau. Haar leven, haar strijd, haar triomfen: een terugblik op het leven van een vrije vrouw.

Ook te zien deze maand

Serie: 'Sortez-moi de moi' (Nederlands ondertiteld)

iedere vrijdag om 21.00 uur - vanaf 1 maart

Justine, Clara, Myriam en Gabriel werken op de spoedeisende psychiatrische hulp. Hun moeilijke dagelijkse leven is verweven met hun persoonlijke problemen. Dit geldt vooral voor Justine, die verliefd wordt op een patiënt die aan bipolariteit lijdt. Hun geheime relatie loopt al snel uit de hand...

Regie: Alexis Durand-Brault (Canada, 2021)

Docu: 'Louis de Funès, un champion du box-office'

(Nederlands ondertiteld)

Maandag 11 maart om 12.30 uur

'La Grande Vadrouille', 'La Folie des grandeurs', 'De avonturen van Rabbi Jacob'... Louis de Funès (1914-1983) veroverde in 140 films het internationale publiek. Een terugblik op de carrière van de Franse acteur en over de redenen voor zo’n overweldigend en blijvend succes.