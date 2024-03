Tijl reist verder in het spoor van Richard Wagner

Tijl Beckand reist door het leven en werk van de beroemde 19e eeuwse componist Richard Wagner. Hij vertelt Wagners bijzondere levensverhaal, hoe hij een belangrijk vernieuwer was van de muziek in zijn tijd en hoe zijn muziek invloed heeft gehad op het ontstaan van de filmmuziek.

Tijl reist naar het Zwitserse Zürich. Hier woonde Wagner als banneling. Hij is verdreven uit Dresden, omdat hij werd gezocht door de koning vanwege zijn activiteiten als revolutionair. In Zwitserland begon hij aan zijn meesterwerk Der Ring des Nibelungen. Tijl bezoekt de plekken waar Wagner heeft gewoond, gewandeld en geborreld. In deze fase van zijn leven begint zijn notoire overspel en eeuwige behoefte aan verleiding, spanning en inspiratie zijn tol te eisen. Hij vindt een belangrijke muze, Mathilde Wesendonck, maar verliest ook veel. Een rommelige periode waardoor er niets anders op zit dan weer te vluchten. Ditmaal vanwege de liefde.

