Stoffelijk overschot van een kind in 'Flikken Maastricht'

Een zoon vindt tijdens het ontruimen van het huis van zijn overleden vader het stoffelijk overschot van een kind. De vader werkte als vrijwilliger bij een AZC.

Kwam het dode kind daar vandaan? En is het overlijden van de vader een natuurlijke doodsoorzaak of is hij toch vermoord? Wolfs en Eva onderzoeken de zaak die leidt naar schimmige financiële deals met mogelijke mensensmokkelaars. Ook Romeo en Marion worden ingeschakeld bij de zoektocht naar de identiteit van het dode kind. Zij komen daarbij iets heel anders op het spoor.

'Flikken Maastricht', vrijdag 22 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.