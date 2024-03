Opening Nationaal Holocaust Museum te zien bij de NOS

Op zondag 10 maart opent koning Willem-Alexander het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Het is het eerste museum in Nederland waarin de Jodenvervolging in heel Nederland centraal staat.

De NOS zendt de opening live uit op NPO 1. ’s Avonds is op NPO 2 een uitgebreide terugblik te zien. Beide uitzendingen worden gepresenteerd door Rob Trip. Hij praat met gasten en er zijn reportages te zien.

De openingshandelingen beginnen in de Portugese synagoge, in aanwezigheid van onder anderen de Oostenrijkse bondspresident Van der Bellen, de Duitse Bondsraadsvoorzitter Schwesig en minister-president Rutte. Daar worden toespraken gehouden en er zijn optredens. Daarna gaat het naar het nieuwe museum zelf, dat is gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage Middenlaan en de Hollandsche Schouwburg ertegenover.

Beide gebouwen nemen – samen met de naast de kweekschool gevestigde crèche – een belangrijke plaats in in de Joodse oorlogsgeschiedenis. In de schouwburg werden de volwassen Joden verzameld voordat ze op transport gingen naar eerst kamp Westerbork en vervolgens de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten. Joodse kinderen werden verzameld in de crèche. Dankzij Johan van Hulst en Henriëtte Pimentel (directeuren van respectievelijk de kweekschool en de crèche) en studenten, medewerkers en verzetsmensen konden honderden kinderen uit de crèche ontsnappen. In de uitzendingen is een reportage te zien over een man die op die manier werd gered en als kind de oorlog overleefde.

De term Holocaust slaat op de moord op ongeveer zes miljoen Joden tijdens de nazi-bezetting van Europa. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, heeft driekwart de Tweede Wereldoorlog niet overleefd.

'NOS Opening Nationaal Holocaustmuseum', zondag 10 maart tussen 11.45 en 13.10 uur bij de NOS op NPO 1 (en wereldwijd via BVN), van 19.15 tot 19.46 uur op NPO 2 (en om 24.00 uur wereldwijd via BVN).