Onderwijsminister Mariëlle Paul bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Onderwijsminister MariŽlle Paul bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman in WNL Op Zondag met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Onderwijsminister Mariëlle Paul

Zondagmorgen is demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw wil het lerarentekort aanpakken en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Burgemeester Sharon Dijksma

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en voorzitter van de VNG is te gast bij Rick Nieman. Over de spreidingswet waarover binnenkort wordt gestemd in de Eerste Kamer, maar ook over haar visie op bestaanszekerheid en wonen. Brigadegeneraal Han Bouwmeester en rechtsgeleerde Afshin Ellian

Dreigt het conflict in het Midden-Oosten te escaleren? Brigadegeneraal Han Bouwmeester over de gevolgen van de aanval op de Houthi-rebellen. En welke duistere rol speelt Iran en ayatollah Ali Khamenei? Daarover rechtsgeleerde Afshin Ellian. Jaap Cohen over Theo van Gogh

Historicus Jaap Cohen schreef de intrigerende biografie De Bolle Gogh. Daarin schetst hij een weergaloos portret van de vermoorde cineast en interviewer Theo van Gogh. Zeven jaar werkte Jaap Cohen aan het boek en sprak daarvoor met vriend en vijand. 'WNL Op Zondag', zondag 14 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.