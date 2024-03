Nochtli donderdag in 'Who's That Girl?'

Nochtli is onder het grote publiek bekend als online creator. De Mexicaans/Nederlandse dame heeft jarenlang de straten bewaakt in het blauw als politieagente, maar koos er acht jaar geleden voor om meer kleur te gaan dragen.

Met een gigantisch succesvol fitnessimperium is dat geen verkeerde keuze gebleken. Ook in de liefde bleek ze geen blauwtje te lopen en is ze samen met haar Jeremy. Tel daar bijna 1 miljoen volgers bij op en haar leven lijkt zo perfect. Toch was dat in Nochtli haar jeugd wel anders. Ze werd ernstig gepest en verloor haar moeder op jonge leeftijd.

