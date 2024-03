'Nachtdieren' doorkruist zondag Berlijn

Raven trekt naar het ruige Berlijn, waar de nachtdieren het voor het zeggen hebben. Al snel treft Raven een groepje dat net een worstelwedstrijd heeft bijgewoond.

De wedstrijd is nog bezig en Raven ontmoet daar Jazzy, een vrouwelijke worstelaar. In een buitenwijk in oost Berlijn stuit Raven op een rij mensen. Er blijkt een feest gaande te zijn en in de rij stuit Raven op Adam. Even verderop komt Raven Tomo tegen, die nog een ronde doet met zijn hond. Op straat loopt Raven een bijzondere verschijning tegen het lijf. Het is dragqueen Judy. Bijna uit de stad ontmoet Raven Kaspars. En Raven stuit op een bijeenkomst van de Hare-Kirshna beweging.

'Nachtdieren: Berlijn', zondag 24 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.