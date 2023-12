Minister Hanke Bruins Slot bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Zondag een speciale kersteditie van 'WNL Op Zondag'. Presentator Rick Nieman bespreekt het nieuws van dit weekend en blikt met zijn gasten terug op nieuwsmomenten en kwesties van het afgelopen jaar.

Deze speciale 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Minister Hanke Bruins Slot

Zondagmorgen is minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw blikt terug op het afgelopen jaar waarin de strijd tussen Hamas en Israel en de oorlog in Oekraïne een bepalende rol speelde.

Schrijver Pieter Waterdrinker

Schrijver Pieter Waterdrinker vertelt over kerstdis in Rusland en de manier waarop de Russen internationale diplomatie bedrijven via vork en mes. Ook gaat de voormalige Rusland-correspondent in op de positie van president Poetin.

Ghislaine Plag

Radiopresentatrice Ghislaine Plag neemt afscheid van haar populaire radioprogramma Spraakmakers. Voor 'WNL Op Zondag' kiest ze de Spraakmakers van 2023 en bespreekt nieuwsmomenten van het afgelopen jaar.

Anna Dijkman en Mathijs Bouman

Om en om schrijven Anna Dijkman en Mathijs Bouman dagelijks een column in Het Financieele Dagblad. Ze maken de rekening op van 2023. Wat viel hen op in de economie van het afgelopen jaar? Van graaiflatie tot zombiebanen.

'WNL Op Zondag', zondag 24 december om 10.00 uur op NPO 1.