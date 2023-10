'Lu & De Dolle Boel' nu te zien op Cartoonito

'Lu & De Dolle Boel' is gecreŽerd door de Oscar-genomineerde regisseur Nicky Phelan. De serie gaat over een klein lieveheersbeestje genaamd Lu die net naar de kleuterschool is gegaan met haar nieuwe vriendjes.

Samen verkennen ze hun gloednieuwe sociale leven door middel van spel, muziek, grote gevoelens en plezier.

Als enig kind is Lu gewend om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Nu ze naar de kleuterschool gaat, leert ze dat delen met vijf anderen uitdagend kan zijn. Lu & De Dolle Boel verkent de alledaagse thema’s van het leven op de kleuterschool. Het is een grappige en liefdevolle kijk in het leven va Lu en haar vriendjes Barnaby, Biba, Declan, Elodie en Gus terwijl ze leren om met elkaar om te gaan in deze nieuwe situatie.

De serie is geïnspireerd op de herinneringen van bedenker Nicky Phelan, die zijn moeder hielp in haar peuterschool. Lu & De Dolle Boel viert plezier, drama en de humor van peuters die leren om te delen. Het is grappig om te zien zien hoe driejarigen elkaar verkeerd begrijpen en niets zo hartverwarmend als zien hoe ze met elkaar leren omgaan..

Lu en haar vrienden gaan naar Shella Kabooky's Shell School in Ballybug, een klein dorpje waar een gemeenschap van insecten woont. Shella, een slak, is de wijze en vriendelijke lerares van de kleuterschool. Ze woont in haar schelp. Geïnspireerd door Montessori onderwijs leidt Shella de insecten op door spelletjes, spelen en leren met een zachte, kindgerichte aanpak. Onder het toeziend oog van Shella leren Lu en haar vriendjes samen te lachen en te spelen.

'Lu & De Dolle Boel' laat het vallen en opstaan zien van eerste vriendschappen met authentieke kinderstemmen, oprechte humor en grappige verhalen die zich in realtime afspelen. De serie bevat levensechte en authentieke scenario's waar jonge kinderen mee te maken krijgen als ze voor het eerst naar school gaan. Met lessen in sociaal-emotioneel leren en het oplossen van conflicten.

Geproduceerd door 9 Story's bekroonde studio Brown Bag Films met medewerking van Warner Bros. Discovery en CBC Kids. Lu & De Dolle Boel is gemaakt door Brown Bag Films' regisseur Nicky Phelan (Vampirina, Bing, Octonauts), Oscar®-genomineerd voor zijn korte film Granny O'Grimm's Sleeping Beauty. Phelan regisseerde ook de serie.

Ga mee met 'Lu & De Dolle Boel' op hun reis met muziek, gelach en plezier in het eerste seizoen van 'Lu & De Dolle Boel' dat nu exclusief te zien is op Cartoonito.