'Gort over de Grens' volgt de 'Route Napoleon'

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja Gort neemt ons weer mee op reis door zijn geliefde Frankrijk in een nieuwe serie van Gort over de grens. In zes afleveringen gaat hij op zoek naar de mooiste en verrassendste streken waar hij het verhaal achter de schoonheid van het land, mensen die hij ontmoet, de mooiste wijnen én het lekkerste eten zoekt.